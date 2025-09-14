الأحد   
    وزارة الصحة بغزة: 68 شهيداً و346 جريحاً وصلوا إلى ‫مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الأمن القومي الإيراني: أي عدوان على منشآتنا بما فيه تفعيل آلية الزناد سيوقف العمل بالإتفاق مع الوكالة الذرية

      وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: دول الترويكا الأوروبية لا تمتلك حقا قانونيا أو سياسياً لتفعيل آلية الزناد ضد إيران

      مصادر إعلامية سورية: توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة ومداهمة عدد من المنازل

