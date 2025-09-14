الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:10
    عاجل

    مراسل المنار: جنود العدو اطلقوا النار باتجاه بلدة الضهيرة اثناء وجود عدد من الأهالي داخلها دون تسجيل اصابات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مجلس الأمن القومي الإيراني: أي عدوان على منشآتنا بما فيه تفعيل آلية الزناد سيوقف العمل بالإتفاق مع الوكالة الذرية

      وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: دول الترويكا الأوروبية لا تمتلك حقا قانونيا أو سياسياً لتفعيل آلية الزناد ضد إيران

      مصادر إعلامية سورية: توغل إسرائيلي في ريفي درعا والقنيطرة ومداهمة عدد من المنازل

