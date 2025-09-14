الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:07
    قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم قرية مادما جنوب مدينة نابلس

      مصادر فلسطينية: 3 شهداء ومصابون باستهداف العدو الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      مصادر طبية فلسطينية: 62 شهيداً باعتداءات الإحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة

