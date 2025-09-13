الأحد   
    مصادر في مستشفيات غزة: 62 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 49 بمدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال يدمر برج الملش بشكل كامل خلف محطة بئر السبع بمنطقة الجلاء شمال مدينة غزة وينسف منازل سكنية محيط بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

      شهيدان وجرحى بقصف طيران العدو الإسرائيلي لخيام النازحين في ملعب فلسطين بحي الرمال غرب مدينة غزة

      الأمن الداخلي: توقيف سارقي درّاجات آلية في عدة مناطق

