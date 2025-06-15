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العميد سريع لبقيَّةِ البلدانِ والشعوبِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ: ألا إنَّ الجهادَ بابٌ من أبوابِ الجنَّةِ فتحَهُ اللهُ لخاصةِ أوليائِهِ فبادروا لإيقافِ الإجرامِ الإسرائيليِّ على إخوانِكُم في غزَّةَ