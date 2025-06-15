  
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 08:52
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    العميد سريع لبقيَّةِ البلدانِ والشعوبِ العربيَّةِ والإسلاميَّةِ: ألا إنَّ الجهادَ بابٌ من أبوابِ الجنَّةِ فتحَهُ اللهُ لخاصةِ أوليائِهِ فبادروا لإيقافِ الإجرامِ الإسرائيليِّ على إخوانِكُم في غزَّةَ