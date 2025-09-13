السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:18
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية العدو الإسرائيلي تستهدف وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      3 شهداء جراء قصف الاحتلال لبناية سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

      3 شهداء جراء قصف الاحتلال لبناية سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة

      الهلال الأحمر الفلسطيني: ٦ جرحى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية

      الهلال الأحمر الفلسطيني: ٦ جرحى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية

      قائد الجيش اللبناني قدم التعازي لعدد من عائلات الشهداء

      قائد الجيش اللبناني قدم التعازي لعدد من عائلات الشهداء