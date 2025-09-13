الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان يسلّم دفعات جديدة من السلاح للجيش اللبناني

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام في قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، المقدم عبد الهادي الأسدي، أن “قوات الأمن الوطني استكملت اليوم السبت عملية تسليم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، حيث جرى تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني”.

وأكد الأسدي، في بيان، أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد جوزيف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية – الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها”.

وختم بالتشديد على أن “هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية – اللبنانية، وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية