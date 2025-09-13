السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 05:28
    سماع أصوات انفجارات عنيفة في سماء فلسطين المحتلة في محاولة للتصدي للصاروخ اليمني

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “وول ستريت جورنال” بشأن العدوان على قطر: المعلومات لم تصل واشنطن في الوقت المناسب

      طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جوية على المناطق الشمالية لمدينة غزة

      قصف مدفعي متواصل على المناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة

