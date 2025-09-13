السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 03:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام بلدة بيتونيا غرب رام الله وسط #الضفة_الغربية المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بولندا | الناتو يعزز حدوده الشرقية بعد الاختراق الروسي .. طائرات رافال الفرنسية تستعد للمشاركة

      بولندا | الناتو يعزز حدوده الشرقية بعد الاختراق الروسي .. طائرات رافال الفرنسية تستعد للمشاركة

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      امريكا | بولندا وحلفاؤها يحذرون موسكو بعد خرق طائرات دون طيار أجوائها .. تصعيد يزعزع استقرار المنطقة

      جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط بركة الشيخ رضوان شمال شرقي مدينة غزة

      جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في محيط بركة الشيخ رضوان شمال شرقي مدينة غزة