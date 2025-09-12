السبت   
   13 09 2025   
   20 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

     مستشفيات غزة: 65 شهيدا بنيران الاحتلال منذ الفجر بينهم 48 في غزة وشمالي القطاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام فلسطيني: استشهاد مدير شرطة محافظة رفح السابق العميد جاسر المشوخي بقصف صهيوني على خان يونس

      اعلام فلسطيني: استشهاد مدير شرطة محافظة رفح السابق العميد جاسر المشوخي بقصف صهيوني على خان يونس

      الحكومة في الكيان الإسرائيلي تشكك في نجاح مخطط طرد سكان قطاع غزة

      الحكومة في الكيان الإسرائيلي تشكك في نجاح مخطط طرد سكان قطاع غزة

      الخارجية الإسبانية: استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على تصريحات كاذبة لنتنياهو بحق رئيس الحكومة الإسبانية

      الخارجية الإسبانية: استدعاء القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على تصريحات كاذبة لنتنياهو بحق رئيس الحكومة الإسبانية