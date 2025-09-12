الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصادر طبية فلسطينية: 59 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 42 بمدينة غزة وشمالي القطاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ذكرى مزدوجة لشهداء المقاومة.. السيد هادي والسيد أبو هادي يخلدان قيم الصبر والتضحية

      ذكرى مزدوجة لشهداء المقاومة.. السيد هادي والسيد أبو هادي يخلدان قيم الصبر والتضحية

      خروقات واعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان تسفر عن 259 شهيدًا

      خروقات واعتداءات إسرائيلية متواصلة على لبنان تسفر عن 259 شهيدًا

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة 12/9/2025

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الجمعة 12/9/2025