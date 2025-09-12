الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: محلقة اسرائيلية معادية القت قنبلة في بلدة الضهيرة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المفتي قبلان: على الدولة اللبنانية تكريس الأمن السيادي كأولوية مطلقة في وجه الخارج

      المفتي قبلان: على الدولة اللبنانية تكريس الأمن السيادي كأولوية مطلقة في وجه الخارج

      اعلام العدو: سقوط إصابتين جراء عملية طعن في فندق في كيبوتس تسوفا، وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة

      اعلام العدو: سقوط إصابتين جراء عملية طعن في فندق في كيبوتس تسوفا، وصفت إحداها بالخطيرة والأخرى بالمتوسطة

      المتحدث باسم شرطة العدو: في أعقاب الحادثة التي وقعت في منطقة القدس يجري التحقيق في ملابساتها

      المتحدث باسم شرطة العدو: في أعقاب الحادثة التي وقعت في منطقة القدس يجري التحقيق في ملابساتها