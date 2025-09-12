حزب الله يدعوكم للمشاركة في الاحتفال التأبيني للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل والشهداء الأبطال من قادة الرضوان في مجمع سيد الشهداء (ع) – الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة القادم الساعة 04:00 عصرا