الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 09:21
ArEnFrEs

    عاجل

    مراسل المنار : الانفجار الذي سمع في المنطقة الحدودية فجراً تبين انه ناجم عن تفجير قوات الاحتلال لأحد المنازل في بلدة ميس الجبل بعد تجاوز قوة معادية الحدود في البلدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي يطلق صاروخا على مقربة من أحد المنازل في بلدة عيتا الجبل من دون وقوع اصابات

      مصادر فلسطينية: 14 شهيدا في غارة للعدو على منزل بمنطقة التوام شمال مدينة غزة

      مراسل المنار: أنباء عن غارة من مسيرة معادية استهدفت منزلاً في عيتا الجبل جنوب لبنان

