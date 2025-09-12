“يديعوت أحرونوت” العبرية: رئيس الأركان يكاد يتوسل للقيادة السياسية فقط قرروا ماذا تريدون من غزة إرسال الجنود مرارًا إلى نفس الأحياء والبلدات في قتال دائري ينتهي كل مرة باتهام الجيش وقيادته بالفشل في حسم حماس لن يحقق الحسم ولن يعيد الأسرى