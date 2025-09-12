الجمعة   
    تقدم روبوتات مفخخة خلف بركة الشيخ رضوان شمال قطاع غزة مصحوبة بغطاء ناري من قبل آليات الاحتلال

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش الاحتلال يُعلن إنهاء الفرقة 36 عملياتها العسكرية في مدينة خانيونس جنوب قطاع #غزة

      الصحافة اليوم: 12-9-2025

      “يديعوت أحرونوت” العبرية: رئيس الأركان يكاد يتوسل للقيادة السياسية فقط قرروا ماذا تريدون من غزة إرسال الجنود مرارًا إلى نفس الأحياء والبلدات في قتال دائري ينتهي كل مرة باتهام الجيش وقيادته بالفشل في حسم حماس لن يحقق الحسم ولن يعيد الأسرى

