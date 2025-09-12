الجمعة   
   12 09 2025   
   19 ربيع الأول 1447   
   بيروت 04:42
    دولي

    أمريكا | ترامب يدعو أنصاره للرد بطريقة “سلمية” على مقتل تشارلي كيرك

      دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصاره، إلى الردّ بطريقة “سلمية” على مقتل حليفه الوثيق الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

      وقال الرئيس الجمهوري، إنّ الراحل “كان يناضل من أجل اللاعنف”.

      وأضاف “هذه هي الطريقة التي أودّ أن يردّ بها الناس على اغتياله”، لافتًا، من دون أيّ تفاصيل، إلى أنّ لديه “مؤشّرا على دوافع مطلق النار الذي ما زال طليقًا”.

      وقُتل كيرك، الحليف البارز للرئيس الأمريكي الأربعاء، بعد أن أصيب بالرصاص، أثناء اجتماع عام، حيث كان يحضر فعالية في حرم جامعة يوتا فالي في غرب البلاد عندما استُهدف، وفقًا للجامعة.

      المصدر: وكالات

