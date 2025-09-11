الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 22:31
    اليونيسف: ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في مدينة غزة إلى 19% في شهر أغسطس/آب الماضي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جيش العدو الإسرائيلي دمّر 18 بناية سكنية في مدينة غزة منذ صباح الخميس بينها 12 في مخيم الشاطئ غرب المدينة

      قانون الانتخاب عالق في مجلس النواب

      مراسل المنار: تعرض أطراف بلدتي مركبا وحولا لإطلاق رشقات رشاشة كثيفة انطلاقا من الموقع الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية على طريق البلدتين

