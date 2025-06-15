  
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 04:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ في تل أبيب