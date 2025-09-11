الخميس   
    السيد الحوثي: الجميع يشهد أن العدو الإسرائيلي يمارس جريمة التجويع بحق مليوني إنسان في جريمة بشعة للغاية لا مثيل لها في كل أنحاء المعمورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يمارس الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بكل وسائل الإبادة ويستهدف كل الفئات دون استثناء

      حزب الله وحركة أمل يناقشان أزمة التعليم مع وزيرة التربية

      السيد الحوثي: العدو الإسرائيلي يستمر في نصب مصائد الموت وفي استهداف الساعين للحصول على الماء في مسعاه أيضا للتعطيش

