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وسائل إعلام إسرائيلية: ترصد “إسرائيل” استعدادات لإطلاق صواريخ جديدة من إيران وقد يُطلب من المواطنين الإسرائيليين تقليل حركتهم والبقاء بالقرب من منطقة محمية في الدقائق المقبلة