مراسل المنار: أقدم العدو الإسرائيلي فجرا على تفجير مبنى تابع لمدرسة ذوي الاحتياجات الخاصة في حي ابو طويل عيتا الشعب ما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل