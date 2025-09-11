الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 02:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    غارة للعدو الإسرائيلي تستهدف مبنى وسط مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      ترامب: أمرت بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية حتى الأحد حدادا على مقتل الناشط تشارلي كيرك

      ترامب: أمرت بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية حتى الأحد حدادا على مقتل الناشط تشارلي كيرك

      رئيس الوزراء وزير خارجية قطر لسي إن إن: نعيد تقييم كل شيء بشأن دورنا بأي محادثات لوقف إطلاق النار بغزة مستقبلا

      رئيس الوزراء وزير خارجية قطر لسي إن إن: نعيد تقييم كل شيء بشأن دورنا بأي محادثات لوقف إطلاق النار بغزة مستقبلا

      مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار المروعة التي أودت بحياة تشارلي كيرك

      مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: القبض على المشتبه به في حادثة إطلاق النار المروعة التي أودت بحياة تشارلي كيرك