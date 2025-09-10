العلاقات الإعلامية في حزب الله: هذا العدوان الوحشي والغادر على وسائل الإعلام والصحافيين ليس جديداً على كيان العدو الذي دأب ‏على محاولة إخفاء جرائمه وهو يعكس إفلاس الإرهابي نتنياهو