    الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: العدوان على قطر هو عدوان إسرائيلي أمريكي وبضوء أخضر أمريكي ويدل على أن “إسرائيل الكبرى” تسير إلى الأمام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ نعيم قاسم: لبنان بالنسبة لنا وطننا وأرضنا وحياتنا ومستقبل أولادنا ولن نتخلى عن لبنان حتى لو اجتمعت الدنيا

      الشيخ نعيم قاسم: أول بلد مناسب لمشروع “إسرائيل الكبرى” اذا كان معدوم القدرة ولا يوجد في مقاومة هو لبنان

      الشيخ نعيم قاسم: المقاومة ساهمت بانطلاق مسيرة العهد الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية وكل ترتيبات تشكيل الحكومة

