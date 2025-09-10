الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:48
    وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 41 شهيدا و184 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية يتوقف حال تفعيل "آلية الزناد" أو أي اعتداء على البلاد

      عراقجي: تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية يتوقف حال تفعيل “آلية الزناد” أو أي اعتداء على البلاد

      المفوضية الأوروبية تقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني ومعاقبة وزراء

      المفوضية الأوروبية تقترح تعليقاً جزئياً لاتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني ومعاقبة وزراء

      مصادر إسرائيلية تنفي ربط استهداف قيادة حماس بعمليات القدس وغزة وتؤكد التخطيط منذ أسابيع

      مصادر إسرائيلية تنفي ربط استهداف قيادة حماس بعمليات القدس وغزة وتؤكد التخطيط منذ أسابيع