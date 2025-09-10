صحيفة “معاريف” نقلاً عن مسؤول أمني اسرائيلي: بعد فشل عملية الاغتيال ضد قيادة حماس في قطر ترامب طالب نتنياهو بأن يتحمل المسؤولية منفردًا عن العملية وأن لا يشرك الولايات المتحدة خوفًا على سمعتها الدولية