    صحيفة “معاريف” نقلاً عن مسؤول أمني اسرائيلي:  بعد فشل عملية الاغتيال ضد قيادة حماس في قطر ترامب طالب نتنياهو بأن يتحمل المسؤولية منفردًا عن العملية وأن لا يشرك الولايات المتحدة خوفًا على سمعتها الدولية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اتحاد النقابات العمالية: مشروع الموازنة ينتقص من الحقوق المكتسبة ويعتدي عليها

      اليونيسف: السمنة تتفوق على النحافة كأكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً

      مصادر في مستشفيات غزة: 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 26 بمدينة غزة

