الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 12:57
    مصادر فلسطينية: طيران الاحتلال يقصف برج “طيبة 2” السكني غربي مدينة غزة شمال القطاع

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      صحيفة “معاريف” نقلاً عن مسؤول أمني اسرائيلي:  بعد فشل عملية الاغتيال ضد قيادة حماس في قطر ترامب طالب نتنياهو بأن يتحمل المسؤولية منفردًا عن العملية وأن لا يشرك الولايات المتحدة خوفًا على سمعتها الدولية

      اتحاد النقابات العمالية: مشروع الموازنة ينتقص من الحقوق المكتسبة ويعتدي عليها

      اليونيسف: السمنة تتفوق على النحافة كأكثر أشكال سوء التغذية شيوعاً

