    قناة فوكس نيوز نقلت عن رسالة أرسلتها دولة قطر إلى إدارة ترامب  الهجوم كان يهدف لتقويض المفاوضات التي تتعاون فيها واشنطن والدوحة بشكل وثيق

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ الخطيب من طهران : الخطر الإسرائيلي يطال الجميع

      فصائل المقاومة الفلسطينية:سياسة الاغتيالات الصهيونية تعبر عن حالة العجز

      مستشفى العودة – النصيرات: 6 إصابات من محيط نقطة توزيع المساعدات على شارع صلاح الدين جنوبي منطقة وادي غزة وسط القطاع

