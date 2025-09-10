الأربعاء   
   10 09 2025   
   17 ربيع الأول 1447   
   بيروت 01:30
    رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: قطر تعرضت لهجوم “إسرائيلي” غادر يشكل إرهاب دولة وما وقع إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: ستارمر دان في اتصال مع أمير دولة قطر الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

      حركة الجهاد الإسلامي: نتقدم من قطر قيادة وحكومة وشعبا بأحر التعازي باستشهاد أحد منتسبي الأجهزة الأمنية لديها جراء هذا العدوان الآثم

