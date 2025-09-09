الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 23:54
    رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: لا يمكن تسمية هجوم اليوم إلا بالغدر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني : ما حصل اليوم هو إرهاب دولة ونتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه

       رئيس الوزراء القطري: يجب ألا يتم التغاضي عن أفعال إسرائيل وينبغي اتخاذ كل الإجراءات ضدها

      القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية بـ 3 طائرات مسيّرة استهدفت مطار “رامون” وهدفين حيويين في منطقة أم الرشراش 

