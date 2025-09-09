الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:41
    حركة حماس: محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة لاغتيال وفدنا المفاوض بالدوحة جريمة وانتهاك للأعراف الدولية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       حماس: نحمّل الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال على شعبنا

      حماس: استهداف الوفد المفاوض في لحظة يناقش فيها مقترح ترامب الأخير يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق

      حماس: الشهداء هم جهاد لبد (أبو بلال) مدير مكتب الدكتور خليل الحية – همام الحية (أبو يحيى) نجل الدكتور خليل الحية – المرافق عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – المرافق مؤمن حسونة (أبو عمر) – المرافق أحمد المملوك (أبو مالك) – الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من منتسبي الأمن الداخلي القطري

