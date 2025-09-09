الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:03
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزير خارجية النرويج: قصف منطقة سكنية في الدوحة انتهاك خطير للقانون الدولي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       مسؤول في البيت الأبيض: نؤكد أنه تم إبلاغ واشنطن بالعملية الخاصة باستهداف مسؤولي حماس في قطر

       مسؤول في البيت الأبيض: نؤكد أنه تم إبلاغ واشنطن بالعملية الخاصة باستهداف مسؤولي حماس في قطر

      النائب المقداد للحكومة : فتشوا عن حلول يمكن أن تحمي شرف وسيادة هذا البلد

      النائب المقداد للحكومة : فتشوا عن حلول يمكن أن تحمي شرف وسيادة هذا البلد

      وزير الاعلام اللبناني: رئيس الحكومة كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر ​إعادة الإعمار​ والاستثمار نهاية السنة الحالية

      وزير الاعلام اللبناني: رئيس الحكومة كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر ​إعادة الإعمار​ والاستثمار نهاية السنة الحالية