الثلاثاء   
   09 09 2025   
   16 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حكومة الدعم السريع في السودان تعلن مسؤوليتها عن الضربات “الدقيقة” على منشآت حيوية في الخرطوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تدين الاعتداء على سفينة من أسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة

      حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تدين الاعتداء على سفينة من أسطول الصمود المتجه الى قطاع غزة

      الخارجية المصرية: خاطبنا مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة المخالف للقانون الدولي

      الخارجية المصرية: خاطبنا مجلس الأمن بشأن إعلان إثيوبيا تشغيل سد النهضة المخالف للقانون الدولي

      الخارجية المصرية: القاهرة لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل ولن تسمح للمساعي الأثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية

      الخارجية المصرية: القاهرة لن تغضّ الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل ولن تسمح للمساعي الأثيوبية للهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية