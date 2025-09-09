الثلاثاء   
    نواف سلام من عين التينة: لم يكن هناك قطيعة مع الرئيس بري وتم التباحث في التطورات السياسية وفي التعاون بين الحكومة ومجلس النواب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رويترز عن مساعدين لرئيس نيبال: بدء اختيار رئيس جديد للحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء في خضم الاحتجاجات

      رئيس الاتحاد الإفريقي: أحث إثيوبيا ومصر والسودان على استئناف الحوار استنادا إلى اتفاق المبادئ لعام 2015

      أ ف ب عن متحدث باسم البرلمان في نيبال: محتجون يضرمون النار في مبنى البرلمان

