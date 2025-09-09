وزارة الصحة في غزة: تطالب الوزارة بتوفير الحماية الفورية للمستشفيات والطواقم الطبية وفتح طرق آمنة للوصول إليها في محافظة غزة محذّرة من كارثة إنسانية تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى