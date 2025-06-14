السبت   
   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
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    سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة وسيطرة للعدو الصهيوني بعدد من قذائف الهاون الثقيل في موقع السناطي المستحدث شرق مدينة خان يونس