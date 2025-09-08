الإثنين   
    زوارق العدو الإسرائيلي الحربية تطلق نيرانها باتجاه المناطق الغربية من مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يُفجّر روبوتا مفخخا لتدمير منازل المواطنين شرق حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة

      طيران العدو الإسرائيلي يدمر عمارة السلام في وسط مدينة غزة

      جيش العدو الإسرائيلي يقتحم منطقة المساكن الشعبية بمدينة نابلس بالضفة المحتلة

