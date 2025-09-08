الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش العدو الإسرائيلي يعترف رسميا بمقتل أربعة من جنوده في قطاع غزة اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حدث ديبلوماسي بارز: التأسيس الأول للبرلمان الآسيوي – الإفريقي في لبنان

      حدث ديبلوماسي بارز: التأسيس الأول للبرلمان الآسيوي – الإفريقي في لبنان

      الحكومة بين البيان الوزاري وقيود السلاح.. ماذا عن هموم الناس؟

      الحكومة بين البيان الوزاري وقيود السلاح.. ماذا عن هموم الناس؟

      رسائل سياسية من بعبدا إلى عين التينة: بري يلتقي عون ويستقبل قائد الجيش

      رسائل سياسية من بعبدا إلى عين التينة: بري يلتقي عون ويستقبل قائد الجيش