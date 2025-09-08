إسبانيا تستدعي سفيرها من الكيان الاسرائيلي وتؤكد ان قرارات رئيس الحكومة بشأن الوضع اللاإنساني بغزة والضفة هي ضمن دفاعنا عن السلام وحقوق الإنسان