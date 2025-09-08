الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 17:45
    إسبانيا تستدعي سفيرها من الكيان الاسرائيلي وتؤكد ان قرارات رئيس الحكومة بشأن الوضع اللاإنساني بغزة والضفة هي ضمن دفاعنا عن السلام وحقوق الإنسان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في البحر الميت إثر تسلل طائرة مسيرة

       وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و5 جرحى في غارات العدو الاسرائيلي على البقاع وجرود الهرمل

      بكين “تعارض بشدة” القائمة السوداء لترامب وتفرض عقوبات على نائب ياباني

