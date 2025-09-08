الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 15:58
    مصادر العدو تتحدث عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

       أكثر من عشرة قتلى من الجنود والمستوطنين الصهاينة في عمليتي القدس وغزة

      حب الله بارك عملية راموت: ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال

      بري زار قصر بعبدا واستقبل قائد الجيش

