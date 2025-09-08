الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:14
    وزارة الصحة في غزة: 14 شهيداً و85 جريحاً من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر العدو تتحدث عن مقتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي قطاع غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: استشهاد 32 شخصاً بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 في مدينة غزة

      الشيخ الخطيب في مؤتمر الوحدة: فشل المعركة السياسية التي خاضها الغرب على المقاومة وبيئتها في لبنان

