الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 14:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جيش العدو يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مبنى في شارع جمال عبد الناصر بمدينة غزة وخيم مجاورة له

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: شهيدان ومصابون جرّاء قصف الإحتلال لخيمة نازحين قرب مستشفى الوفاء بمدينة غزة 

      مراسل المنار: شهيدان ومصابون جرّاء قصف الإحتلال لخيمة نازحين قرب مستشفى الوفاء بمدينة غزة 