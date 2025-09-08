الإثنين   
    سرايا القدس: نُبارك عملية إطلاق النار البطولية المزدوجة في القدس المحتلة وهي رد طبيعي ومشروع على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      انعقاد المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية في طهران

      الذهب يستقر بالقرب من أعلى مستوياته بدعم توقعات خفض الفائدة الأميركية

      الحاج حسن: الحكومة استدركت في الخامس من أيلول ما حصل في الخامس والسادس من آب

