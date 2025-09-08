الإثنين   
    مصادر طبية فلسطينية: 14 شهيدا اثر غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة غزة منذ فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وسائل اعلام إسرائيلية: 15 مصابا اثر عملية اطلاق نار عند تقاطع راموت في القدس حالة 6 منهم خطرة

      النائب محمد رعد: المقاومة تمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وسلاحها هو شرعي أكثر من شرعية الحكومة

      رئيس الوزراء الإسباني: قررنا إغلاق الموانئ الإسبانية أمام البواخر الإسرائيلية التي تحمل أنظمة دفاعية وإغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل

