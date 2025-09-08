الإثنين   
    مجمع ناصر الطبي: شهيد ومصابون في قصف صهيوني استهدف فلسطينيين وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: 4 شهداء بينهم طفلة ومصابون بقصف صهيوني لخيمة تؤوي نازحين بالقرب من الشاليهات غربي مدينة غزة

      حركة حماس: جاهزون للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين

      حركة حماس: وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

