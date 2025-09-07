الإثنين   
   08 09 2025   
   15 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:40
    حركة حماس: وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأميركي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      حركة حماس: جاهزون للجلوس إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين

      حماس: نرحّب بأي تحرك لوقف العدوان ومستعدّون للتفاوض على إطلاق الأسرى مقابل إنهاء الحرب والإنسحاب

      الإمام الخامنئي : يجب على الدول الإسلامية وغير الإسلامية الرافضة لجرائم الكيان الصهيوني والدول الإسلامية على وجه الخصوص أن تقطع علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني بنحو تام

