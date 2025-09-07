الإمام الخامنئي : يجب على الدول الإسلامية وغير الإسلامية الرافضة لجرائم الكيان الصهيوني والدول الإسلامية على وجه الخصوص أن تقطع علاقاتها التجارية مع الكيان الصهيوني بنحو تام