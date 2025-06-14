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   14 06 2025   
   18 ذو الحجة 1446   
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    وزير الخارجية العماني: المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي كان مقررا إجراؤها بمسقط الأحد لن تنعقد