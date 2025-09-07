الأحد   
   07 09 2025   
   14 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:25
    عاجل

    القوات اليمنية: العملية حققت اهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية الاسرائيلية والامريكية في رصد بعض المسيرات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المقداد: لا يمكن أن نتحدث عن سلاح المقاومة إلا بعد وقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى والبدء ‏بالإعمار

      وزير العمل يلتقي تكتل بعلبك الهرمل ..وترحيب بموقف الحكومة الميثاقي

      الحكومة اللبنانية تبحث موازنة 2026 بصفة ترقيعية بعيدة عن الإصلاح

